Quotidiano.net - Rivoluzione nei servizi finanziari: big tech e nuove sfide per le banche

"Stiamo vivendo una grandein domanda e offerta neiche nasce dalla tecnologia", con alcune "bigche hanno accesso al mercato deied alcune detengono licenze bancarie vere e proprie", basti pensare "ad Amazon che - oltre alla grande piattaforma che conosciamo - può fornire fuori dall'Europa anche credito e polizze assicurative". A dirlo è Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d'Italia, in un intervento al New Year's Forum in corso al Maxxi di Roma. Un cambiamento che rende necessari nuovi "modelli di business", spiega, rispetto ai quali "le grandieuropee" riescono a stare al passo perché "hanno a disposizione una capacità maggiore di investimento e formazione delle proprie persone", ma "il mondo delle piccoleha difficoltà ad adeguarsi e molto spesso si affida a fornitori diterzi", un fattore che muta "la struttura del mercatoo" e "crea in noi regolatori e supervisori una serie di preoccupazioni".