Lapresse.it - Ritardi treni, denunciato presunto sabotaggio: trovato cavo su fune elettrica nel Padovano

Ci sarebbe una denuncia per un possibile attentato alla sicurezza dei: si tratta della prima segnalazione concreta dopo l’esposto del gruppo Fs di mercoledì che ha ipotizzato azioni di boicottaggio e che ha fatto scattare controlli straordinari su tutta la rete.unappeso sullaIn particolare, ieri mattina sarebbe stato rinvenuto unutilizzato per la chiusura delle biciclette, rivestito in gomma, appeso sullaaerea della linea ferroviaria nella Stazione di Montagnana (Padova) all’altezza del fabbricato viaggiatori. A quanto apprende LaPresse da fonti investigative, l’oggetto sarebbe stato notato da personale Fs che lo avrebbe rimosso e presentato denuncia. Ilavrebbe potuto danneggiare il pantografo del treno e conseguentemente la linea aerea di alimentazione, col risultato di provocare pericolo per la circolazione dei convogli.