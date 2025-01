Tpi.it - Risorse umane, ecco le 151 aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione Top Employers 2025

Sono 151 lechelaTopItaliarilasciata da TopInstitute, l’ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito. Tra queste, 48anche laTopEurope, riconosciuta alleche raggiungono laTopin almeno 5 Paesi europei; e 15 sono state certificate TopGlobal, un terzo livello diriservata allecertificate in più Paesi di più Continenti.Debutta poi quest’anno laTopEnterprise, pensata per lemultinazionali presenti in almeno 10 Paesi (al momento in Italia sono sette), con un numero globale di dipendenti superiore a 2.500 e chegiàlaTopin almeno 10 Paesi.