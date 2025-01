Ilfattoquotidiano.it - Rimossa catena da bici sulla linea ferroviaria di Montagnana (Padova), indagini in corso

Dopo l’esposto sui presunti sabotaggi sulle linee ferroviarie, arriva una prima segnalazione dal Veneto. Unccio rivestito in gomma per la chiusura delleclette è stato appeso da ignoti allaelettricanella stazione di). A notarlo, l’altro ieri, sono stati gli addetti delle Ferrovie, che lo hanno rimosso dopo un paio d’ore e fatto un esposto alla Poliziadi Legnago (). Sull’episodio indaga la Digos della Questura di, coordinata dalla Procura del capoluogo euganeo.Ilccio si trovava all’altezza del fabbricato viaggiatori della stazione. Laaerea non è risultata danneggiata e non c’è stata alcuna ripercussionecircolazione. Se non fosse stato notato e rimosso, comunque, l’oggetto avrebbe potuto danneggiare il pantografo dei treni in transito e la stessaaerea di alimentazione, con possibili conseguenzecircolazione