Riecco Allegri ha detto sì | va dall’ex Juve

Il tecnico livornese si appresta a tornare in panchina dopo la fine della sua seconda avventura alla guida dei bianconeri. Le ultimeriparte, ma non subito e non dalla Serie A. O dal calcio che conta più di ogni altro, quello della Premier dove qualche mese fa aveva avuto – non lui direttamente, ma il suo agente – un abboccamento con la proprietà del West Ham. La vera verità è che non c’era la fila per lui, colpa di tre anni pessimi allantus con, certamente, mille scusanti. Pessimi soprattutto in Europa, in quella Champions che è vetrina anche per gli allenatori, sia in positivo che in negativo.riparte dall’Arabia: sarà il nuovo allenatore dell’Al-Ahlitorna ad allenare in quello che è una sorta di cimitero degli elefanti, o meglio dire dei cammelli del terzo millennio.