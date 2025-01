Dilei.it - Rania di Giordania incontra Melania Trump, look a confronto

sarà ufficialmente la nuova first lady degli Stati Uniti d’America dal 20 gennaio 2025, quando, insieme al marito Donald, farà nuovamente il suo ingresso alla Casa Bianca. In attesa di ricoprire nuovamente il ruolo di rilievo nel paese oltreoceano, la moglie dell’imprenditore ha già ricevuto la visita didipresso la sua meravigliosa villa in Florida.Le due donne hanno discusso di temi importanti e, per l’occasione, hanno sfoggiato duedalle tinte e dai tagli differenti, ma egualmente chic ed eleganti.diha deciso di essere un po’ più originale con uno stile navy, mentreha scelto di far brillare la sua eleganza naturale, ricevendo la sua importante ospite con un semplice abito bianco.disceglie lo stile navydihatoil 16 gennaio 2025 in Florida e, precisamente, a Palm Beach, dove si trova una delle residenze del futuro Presidente degli Stati Uniti d’America: la splendida Villa Mar-a-Lago.