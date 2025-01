Notizie.com - Ramy, indagini alle battute finali: per i pm al momento nessuna violazione delle regole nell’inseguimento

Proseguono senza sosta lesulla morte diElgaml, il 19enne morto il 24 novembre scorso dopo un inseguimento con una pattuglia dei carabinieri a Milano.: per i pm al(ANSA FOTO) – Notizie.comIl caso diè salito più volte in queste settimane alla ribaltacronache nazionali. Subito dopo la morte del 19enne sono scattate manifestazioni in strada contro le forze dell’ordine. Pochi giorni fa, a seguito della diffusione di alcuni video e audio riguardanti l’inseguimento, le proteste si sono riaccese. In diverse città d’Italia, tra cui Milano, Roma e Torino, ci sono stati cortei per chiedere giustizia sfociati in scontri con le autorità.Per il decesso del giovane sono indagate 4 persone, 3 carabinieri e Fares Bouzidi, l’amico 22enne diche guidava lo scooter.