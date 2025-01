.com - Quando lo scarto diventa messaggio. Inaugura oggi l’arte dai rifiuti di SCART

La mostra, frutto della collaborazione fra Seap e Gruppo Hera, porta al Teatro Pirandello opere d’arte realizzate esclusivamente coni industriali. Esposto anche un quadro del Tempio della Concordia creato con i legni delle barche dei migranti. Ritratto in dono per il Presidente Mattarella. Ingresso libero fino al 2 marzo.Una mostra che parla delle relazioni fra individuo, società e naturaUna materia che non muore mai, anzi si rigenera per lanciare messaggi attraverso. E’ questo il senso della mostra, Il lato bello e utile del rifiuto, organizzata da Fondazione Agrigento 2025, Comune di Agrigento, Gruppo Hera e Seap in concomitanza con l’zione ufficiale del programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. La mostra porta al Teatro Pirandello opere d’arte realizzate interamente coni industriali nei laboratori artisticidella multiutility Hera, grazie alla collaborazione con le principali accademie di Belle Arti italiane e trash artist di fama internazionale.