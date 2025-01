Lortica.it - Pupo torna in scena con il singolo “Insieme”: un omaggio alla sua carriera e alle sue radici

Leggi su Lortica.it

, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, ha pubblicato il video ufficiale del suo nuovo”, segnando il suo ritorno sullamusicale dopo otto anni di pausa nella produzione di nuovi album in studio.Il video, è stato girato interamente nel comune di Castiglion Fiorentino,in Valdichiana, coinvolgendo autorità locali e cittadini. Questo legame con il territorio dona al progetto un tocco di autenticità e undell’artista. L’affetto del pubblico non si è fatto attendere: il video ha già raccolto migliaia di visualizzazioni, a testimonianza dell’entusiasmo per il ritorno del cantautore.Il brano, con le sue melodie accattivanti e testi che esplorano temi cari all’artista, si integra perfettamente nel repertorio che ha resofamoso a livello internazionale. “” rappresenta un nuovo capitolo nella sua lunga, mantenendo intatto il suo stile inconfondibile.