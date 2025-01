Serieanews.com - PSG, doppio sgarbo al Napoli: dopo Kvara non ce lo aspettavamo

Il Paris Saint Germain nuovamente sulla strada del: completato l’affaretskhelia si resetta tutto e i due club diventano concorrenti sul mercatoLuis Enrique pronto a soffiare un altro calciatore al(Foto: Ansa) – serieanews.comChi si aspettava un gennaio così movimentato per il? La cessione di Kvichatskhelia al PSG è stata un colpo al cuore per i tifosi azzurri, ma anche uno snodo fondamentale per le ambizioni del club. Kvicha, con le sue giocate e i suoi dribbling, era diventato il simbolo della rinascita partenopea. Vederlo partire per Parigi è stato come salutare un amico caro, pur sapendo che quella separazione era inevitabile.Ma la vera sorpresa è un’altra. Non solo ildeve riorganizzare il proprio futuro senza il talento georgiano, ma rischia di trovarsi impigliato in un’altra mossa di mercato firmata Al-Khelaifi.