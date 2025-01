Lanazione.it - Provoca un incidente e si allontana, rintracciata dalla Polizia Municipale

Firenze, 18 gennaio 2025 -unsisenza prestare assistenza, ma nel giro di qualche ora viene. La protagonista della vicenda è un’automobilista che giovedì pomeriggio hato unin via dei Della Robbia. Secondo la ricostruzione della pattuglia intervenuta l’auto condottadonna avrebbe tamponato il motociclo: la donna sarebbe anche scesa dall’auto però dopo poco è risalitandosi senza prestare assistenza o chiamare i soccorsi, e tentando anche di coprire la targa con mezzi di fortuna. A questo punto la centrale operativa dellaha allertato le pattuglie sul territorio e due motociclisti in borghese dell'Autoreparto ha rintracciato il mezzo in sosta nella zona della stazione di Campo di Marte.