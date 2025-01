.com - Promozione / Jesina, tre punti importantissimi a Pesaro firmati Cordella: 0-1

In casa del Vismara, raggiunto al secondo posto in classsifica generale, i leoncelli vanno subito in gol con il bomber e poi portano a casa un successo che fa ben sperareIN AGGIORNAMENTOJESI, 18 gennaio 2025 – Vince lanello scontro diretto dell’alta classifica e raggunge i pesaresi al secondo posto.Primo tempo più, nel secondo i padroni di casa hanno cercato la via del pareggio senza risultato.In gol, al 3?,. VISMARA – Melchiorri, Oliva, Bertuccioli, Beninati, Morani, Palazzi, Del Pivo, Pistola, Letizi, Montanari, Gaudenzi, Renzi. All. Fulgini – A disp. Ferracuti, Vagnarelli, Harrach, Capomaggi, Mazzari, Carnaroli, Amati, Vinci– Gasparoni, Gagliardin, Di Gennaro, Zandri, Scoccimarro, Marengo, Lapi, Massei A., Paradisi,, Russo, Massei F. All. Omiccioli.