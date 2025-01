Ilgiorno.it - Progetto fotografico analogico che indaga la società, a firma Pinesi

Segreti e ritratti. Non è il titolo di una fiction, ma il nome della mostra di Chiara(nella foto), una giovane fotografa di ritratto e di moda. Si tratta dichela, con le sue paure e verità nascoste, affidandosi alle parole e ai volti delle singole persone. La mostra è allestita a Osnago, allo Spazio aperto in via Roma 6. Conta 85 ritratti e 85 segreti che, suppur rivelati, mantengono l’anonimato, portando il fruitore a un ulteriore livello di lettura: non solo il pubblico rimane privato, ma ci mette faccia a faccia con i nostri pregiudizi e le nostre distorsione. La possibilità di partecipare attivamente all’esposizione, facendosi fotografare durante la mostra e scrivendo il proprio segreto, riposto poi al sicuro in una bottiglia, permette inoltre allo spettatore di farsi protagonista.