Profumi intensi alla fava tonka | accenti caraibici in pieno inverno

Somiglia a un dattero ed effettivamente è commestibile ma è conosciuta soprattutto come nota olfattiva: laè l’ingrediente star dei nuovi. E questo per le sue proprietà fissative. Non è un caso infatti che il suo potente aroma sia utilizzato soprattutto nelle note di fondo delle piramidi olfattive: quelle che restano sulla pelle avvolgendola in un caldo abbraccio. La sua essenza viene estratta dal frutto della Dipteryx Odorata, una pianta originaria del Sud America che, per lungo tempo, è stata utilizzata per aromatizzare il tabacco. Fu importata dGuiana in Francia nel 1793 e da allora viene coltivata anche in serra.: dal frutto all’essenzaOggi Venezuela, Guaina e Brasile ne sono, però, i principali produttori.