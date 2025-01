Sport.quotidiano.net - Primavera 2: Pisa-Cosenza 0-1, crisi per i nerazzurri

, 18 gennaio 2025 - Ildi Matteo Innocenti incassa la terza sconfitta consecutiva, perdendo in casa per 0-1 contro il. Un gol di Rocco al 74’ condanna i, che non vincono dal 5-0 contro il Monopoli, partita in cui brillò Morutan, aggregato dalla prima squadra, avvenuta a metà dicembre. Da allora, la squadra ha subito una brusca frenata, passando dal secondo posto di inizio stagione all’ottava posizione, con 20 punti conquistati in 15 partite. La partita. La gara contro ilè stata un'occasione mancata per invertire la rotta. Ilha schierato Rugginenti in porta, con Vivace, Bacciardi, Frosali e Bendinelli in difesa. A centrocampo, Cannarsa e Bassanini hanno provato a impostare il gioco, con Bettazzi, Buffoni e Lovo a supporto di Tosi in attacco.