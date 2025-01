Sport.quotidiano.net - Prima gioia esterna per il Mantova in casa del Cittadella

– Ilconquista lavittoriastagionale indel. Il 2-1 finale consente alla squadra di Possanzini non solo di compiere un passo in avanti di assoluto significato, ma conferma una volta di più che i biancorossi hanno le carte in regola per raggiungere gli obiettivi prefissati. La delicata sfida del “Tombolato” si mostra combattuta sin dalle battute iniziali. I punti in palio sono molto importanti e i virgiliani fanno vedere da subito il coraggio necessario per puntare al successo. Un blitz esterno che Burrai e compagni riescono a condurre a termine nonostante un finale di sofferenza che, però, rende ancora più prezioso il risultato per una squadra come quella di Possanzini che deve continuare con crescente convinzione il suo percorso, pur nella consapevolezza che gli ostacoli in questa serie B così difficile non mancheranno davvero, a cominciare dall’incontro di sabato prossimo che porterà al “Martelli” una Sampdoria più che affamata di punti.