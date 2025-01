Lanazione.it - Potenziamento dell’ospedale del Casentino, Tellini: “Si parla sempre di tagli, ma i nostri servizi sono cresciuti grazie ad un lavoro di squadra”

Arezzo, 18 gennaio 2025 –del: “Sidi, ma iad undi”. Sulla situazione sanitaria del, e in particolaredel territorio, è intervenuto il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo, che è anche assessore al sociale nell’Unione dei Comuni Montani del. “Ormai da anni gli entiaccusati di depotenziare l’ospedale delconche farebbero addirittura pensare ad una chiusura - ha spiegato- invece proprio recentemente nell’ospedale delè stata installata una nuova TAC di ultima generazione, dotata di intelligenza artificiale per immagini ad altissima definizione, e l’intervento diè arrivato dopo un anno segnato dall’assunzione di 2 assistenti sociali, 1 educatore, 2 medici igienisti, 1 infermiera per il pronto soccorso e varie figure con ruoli amministrativi.