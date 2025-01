Lanazione.it - Porta Sant’Andrea: approvato l’operato del Consiglio nell’Assemblea dei soci

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 gennaio 2025 –deldeiApprovata a larga maggioranza la relazione morale e la relazione economica 2024. Rimane invariata la quotaale per il 2025. Centosettantasette ipresenti. Avviate le procedure per il rinnovo degli organiali. Si è svolta ieri sera (venerdì 17 gennaio 2025) nella sala d’armi dil’assemblea ordinaria dei, cui erano presenti 177. Durante la riunione, presieduta dal rettore Maurizio Carboni, sono state approvate a larga maggioranza la relazione morale sull’attività del Quartiere nel 2024 e la relazione finanziaria/bilancio 2024. Rimane invariata la quotaale per il 2025. Successivamente sono state attivate le procedure per il rinnovo degli organiali (direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Sindaci).