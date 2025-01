Laprimapagina.it - Pino Scianò ad “Ore 11” su Radio Onda Verde ospita il giornalista Antonio Nesci

Domani, domenica 19 gennaio 2025, la trasmissione “Ore 11”, condotta dasu, avrà in collegamento telefonico da Perugia,, editore digitale originario di Vibo Valentia e direttore di numerose testate giornalistiche, tra cui il quotidiano online La Prima Pagina, fto nel 2009. L’intervista si concentrerà su tematiche di attualità, ma anche su ricorrenze importanti, come i 40 anni di attività della storica emittentefonica calabrese., che è stato anche collaboratore diin passato, ha accettato con entusiasmo l’invito del suo ex Direttore,, per fare il punto della situazione sulla situazione politica e sociale, toccando anche temi legati alla cronaca locale e nazionale. Nel corso dell’intervista,condividerà il suo punto di vista sulle sfide e le opportunità che il mondo dell’informazione digitale sta affrontando, soprattutto alla luce del continuo sviluppo delle tecnologie e dei cambiamenti nel comportamento del pubblico.