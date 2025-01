Gqitalia.it - Piccolo vademecum per fare sesso a tre e stare bene tutti

Cominciamo con una semplice osservazione matematica: se state per vivere un’esperienza dia tre, ci sono almeno tre (!) configurazioni possibili. Potreste farlo con il vostro partner e una terza persona; con una coppia di partner - e quindi essere voi il terzo; oppure con due persone che non formano una coppia. A complicare il quadro, entra in gioco anche il genere dei partecipanti: due uomini, due donne, un uomo e una donna, o magari uno o entrambi che non si identificano nel binarismo uomo/donna. Vi gira la testa? Tenete duro: di fronte a questa varietà di combinazioni, non serve perdersi in analisi dettagliate su ciò che distingue ogni scenario. L’importante è seguire alcune regole fondamentali che, indipendentemente dalle variabili, renderanno l’esperienza piacevole per. O almeno si spera.