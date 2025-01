Ilgiorno.it - Picchia donna. Bloccato dalla locale

Aggressioni in zona stazione a Tavazzano, durante i servizi di controllo gli agenti soccorrono unacolpita dal compagno. Viste le continue segnalazioni da parte di persone che, nella migliore delle ipotesi sono infastidite da ignoti, il comandante dell’Unione di PoliziaCostantino Gemelli ha predisposto servizi speciali nella zona del sottopassaggio. Con la dotazione fornita da Regione Lombardia, le pattuglie controllano revisioni e assicurazioni e intanto, la loro presenza, funge da deterrente. Ma alle 10 di giovedì mattina, con la successiva segnalazione dell’accaduto alla Procura della Repubblica di Lodi, gli operatori hanno sentito urlare una, come cercasse aiuto. La presenza è stata provvidenziale dato che i “ghisa” dell’Unione sono accorsi nel tunnel ed sono riusciti a calmare gli animi tra una coppia che litigava per motivi sconosciuti.