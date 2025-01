Perché l’attivista neonazista si è dichiarato donna in Germania? Il caso di Sven Liebich | Multe salate a chi lo chiama uomo

Leggi su Open.online

Lo scorso agosto,, attivista neo-nazista tedesco, è stato condannato a un anno e mezzo di carcere per incitamento all’odio e diffamazione. Qualche mese più tardi, in attesa di iniziare a scontare la sua pena, ha deciso di diventare Marla-ja, approfittando di una nuova legge entrata in vigore il 1° novembre 2024 che rende più semplice cambiare genere. La sua scelta, con ogni probabilità, non è altro che una provocazione politica. Ma le conseguenze pratiche sono tutt’altro che trascurabili:deve andare in un carcere maschile o in uno femminile?Chi è(o Marla-ja), 53 anni, è una delle figure più controverse dell’estrema destra ined è noto – tra le altre cose – proprio per le sue posizioni ostili alla comunità Lgbtq+. La condanna della scorsa estate riguarda infatti una serie di reati, tra cui insulti e aggressioni verbali, commessi durante il Gay Pride del 2022.