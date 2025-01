Patrioti al Centro commerciale, una trentina marciano al Gran Reno di Casalecchio – Il video

Leggi su Open.online

in undi Bologna. Unadi esponenti della “Rete dei”, il movimento di estrema destra che raccoglie diverse sigle, ha marciato nel tardo pomeriggio di oggi – sabato 18 gennaio – aldi. «Una passeggiata», la definiscono gli organizzatori, ma ritmata e coordinata «per chiedere più sicurezza». Il supermercato, uno dei piùdi della zona, si trova alle porte della città e adiacente all’Unipol Arena. Nell’ultimo periodo è salito alla ribalta della cronaca per numerosi fatti di microcriminalità. La manifestazione del gruppo di estrema destra era stata annunciata domenica scorsa, dopo la notte di proteste e scontri in, seguita al presidio organizzato per Ramy Elgaml, ma non era stato rivelato né il luogo né il percorso, se non poche ore prima.