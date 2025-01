Ilrestodelcarlino.it - Passeggiata dei Patrioti a ‘bassa tensione’ nel sabato dello shopping al Gran Reno

Casalecchio di(Bologna), 18 gennaio 2025 - Si è svolta in modo tranquillo ladella sicurezza, così definita dal portavoce deiStefano Colato. La manifestazione a Casalecchio di, in risposta agli scontri discorso che hanno devastato il centro storico di Bologna, è partita intorno alle 18. Molta curiosità da parte dei passanti, nessun manifesto. Sul posto la Digos e i carabinieri che seguono il corteo, formato da una trentina di persone. Laè passata nel parcheggio tra ile l'Ikea poi è salito dalle scale esterne fino al terzo piano del centro commerciale colmo di persone intente a mangiare incuriosite dal passaggio del corteo. Si sono fermati sulla terrazza poi sono scesi e sono andati vicino alla stazione Garibaldi, passando davanti all'Unipol Arena dove erano presenti file di ragazzi in attesa del concerto di Lazza.