Pallamano | Italia battuta dalla Danimarca ai Mondiali 2025 Esultano Tunisia e Qatar

Una nuova giornata deidi, quella di sabato 18 gennaio, è andata in archivio, fra gol, emozioni e i primi verdetti relativi alla qualificazione al Main Round, il secondo turno del torneo iridato. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.Girone BLo score finale di 26-25 consegna allala vittoria sull’Algeria nel derby africano. Un successo prezioso che consente ai tunisini di prendersi 2 punti decisivi per il passaggio al Main Round, che in precedenza avevano già ottenuto, che oggi si sono sfidate. Azzurri superati 39-20 dai campioni olimpici, già dirompenti nel primo tempo con un 18-8 perentorio.Classifica Girone B:6,4,2, Algeria 0Girone CLa Francia batte 35-27 l’Austria prendendosi il primo posto della pool a punteggio pieno.