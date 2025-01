Pagelle Juventus-Milan 2-0 | Thuram super Kalulu leader Delude Abraham

Leggi su Sportface.it

Un esameato che ha il sapore di svolta stagionale. Ladi Thiago Motta batte 2-0 ilnel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e sale momentaneamente al quarto posto, con 37 punti, a +1 sulla Lazio, che scenderà in campo domani al Bentegodi contro il Verona. Dopo un primo tempo senza reti, la partita si decide nella ripresa: Mbangula sblocca il risultato al 15? con un tiro deviato da Emerson Royal, Weah – entrato nell’intervallo al posto dell’infortunato Yildiz – raddoppia quattro minuti più tardi su assist di. Nelle precedenti tre partite di campionato laè andata avanti nel punteggio e poi è stata rimontata sul pareggio. Stavolta, nessun calo di concentrazione per gli uomini di Thiago Motta. C’è anche un piccolo record nella serata dell’Allianz Stadium: per la prima volta nella storia latrova il clean sheet per quattro partite di fila contro ilin Serie A.