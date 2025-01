Oasport.it - Pagelle discesa Wengen 2025: Odermatt pennella la Lauberhorn, Paris è rinato, von Allmen talento assoluto

Leggi su Oasport.it

Marco10: non era stato brillantissimo ieri in superG, oggi indà una lezione a tutti. Se ieri non era stato velocissimo nella Kernen-S, oggi proprio in quel tratto costruisce il suo successo e manda in delirioe tutti i tifosi elvetici. Una vera e propriata da parte di un fuoriclasse sempre più straordinario che è già a quattro vittorie su questa mitica pista.Franjo von9.5: ieri era stato perfetto e oggi va ancora ad un passo dal capolavoro. Il classe 2001 di Boltigen oggi viene battuto solo da un fuoriclasse senza tempo, ma su questa pista è esploso definitivamente e ha mostrato di essere uno dei più forti del mondo in velocità. Da qui in avanti non si potrà più nascondere e tutti dovranno fare i conti con questocristallino che ha sia grandi qualità tecniche, sia grandi capacità di far correre lo sci.