Pagelle discesa Cortina | Goggia gare secche o obiettivo superiore? Brignone sfata il tabù Gut non molla

2025Sofia, 10: è tornata l’atleta fenomenale che conosciamo, quella che in, quando non sbaglia, vince. Poi ci sono e ci saranno sempre piste più favorevoli rispetto ad altre, e l’Olympia delle Tofane è tra quelle più amate. Ciò che ha fatto oggi la bergamasca nel tratto centrale del tracciato, quello più tortuoso, ha del sensazionale: ha veramente tirato una riga, abbreviando le traiettorie come nessuna. Al Gran Curvone è passata come un razzo: non è un caso se in quel settore ha rifilato mezzo secondo a Lie e. Di fatto, è proprio lì che ha vinto la gara, anche se poi un altro capolavoro lo ha realizzato in fondo, acquistando una smisurata velocità da Rumerlo in avanti. Vittoria n.26 in carriera per la 32enne, che ora deve decidere che piega dare alla sua stagione: continuerà a dare la caccia a qualche successo parziale e alla ‘coppetta’ di, puntando in particolare sui Mondiali di Saalbach, oppure ci proverà per davvero per la classifica generale? In quest’ultimo caso servirà una costanza di rendimento che negli ultimi anni le è sempre mancata.