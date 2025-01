Pagelle Atalanta-Napoli 2-3 | McTominay stravince il duello con De Roon sorpresa Juan Jesus

Leggi su Sportface.it

Senza Buongiorno, dopo lo shock dell’addio di Kvaratskhelia, ilcapolista va a vincere sul campo di una squadra che in campionato non perdeva dal 24 settembre. Al Gewiss Stadium termina la striscia di imbattibilità dell’, sconfitta per 3-2 dagli uomini di Antonio Conte, che salgono a 50 punti in classifica, sei in più dell’Inter (che ha due partite da recuperare) e ben sette in più dell’. Bergamaschi in vantaggio con Retegui al 16?, ma al 27? arriva il pareggio di Politano, seguito dalla rete del sorpasso firmata daal 40?. Nella ripresa pareggio di Lookman al 55? e nuovo e definitivo sorpasso partenopeo con Lukaku al 78?.Carnesecchi 6Non fa miracoli, ma non ha certo colpe sui golScalvini 5Il gap fisico con Lukaku si fa sentire tutto in occasione del gol decisivo.