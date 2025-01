Tg24.sky.it - Padova, presunto sabotaggio linea elettrica ferroviaria in stazione Montagnana: indagini

La Digos della Questura diha avviato un'indagine in merito a unavvenuto giovedì scorso alladi), dove un tecnico di Rfi, intorno alle 7 di mattina, ha notato la presenza di un cavo di sicurezza per la chiusura delle biciclette rivestito in gomma, posizionato sulla funedellaaerea del II binario, all’altezza del fabbricato viaggiatori. Come evidenziato dalla denuncia formalizzata dai responsabili di Rfi, il cavo, che è stato prontamente rimosso dal personale tecnico, avrebbe potuto danneggiare il pantografo dei treni se non fosse stato rimosso, compromettendo l’alimentazione dellae rappresentando un serio pericolo per la sicurezza della circolazione