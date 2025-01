Ilfattoquotidiano.it - Ottorino Respighi e i Quaderni della Scarlatti: un libro e una rivista sulla musica patria

Non vi fate impressionare dalla mole: 1042 pagine, un tomo che non portereste nello zainetto per leggiucchiarlo in treno. Il titolo è netto:: un iceberg sinfonico. Verte su un musicista di rango, oggi poco frequentato. Lo hanno scritto Francesco Attardi e Lorenzo Casati, per la LIM di Lucca. Attardi è direttore d’orchestra, vive fra Italia e Stati Uniti. Casati insegna Teoriale alla “Civica” di Milano, compone opere liriche eda camera.Ad apertura, si legge un simpatico aneddoto, che svela il senso del. Riccardo Muti riferisce che un’orchestra americana – dev’essere stato un ensemble di prim’ordine – gli chiese di eseguire musiche di. Candidamente, il Riccardo nazionale rispose che non le aveva mai studiate. Lasinfonica di, amata di là dall’oceano, non ha altrettanta fortuna in