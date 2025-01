Sport.quotidiano.net - OraSì "Paghiamo la mancanza d’esperienza"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Interrotto il digiuno di sconfitte che durava da quasi tre mesi, l’può guardare al futuro con maggiore ottimismo e meno ansia. Proprio il crollo emotivo è stato il protagonista nella parte finale di gara con San Severo, portando i giallorossi a passare da un +22 a un +3 in poco più di un quarto, ma questa volta la squadra ha retto l’urto, giocando il finale con maggiore lucidità. I punti di platino conquistati sono serviti a tenere a distanza di quattro lunghezze le ultime due posizioni, ma ora serve continuità di risultati e di rendimento. Quello che si è visto con San Severo è che l’cambia volto quando ha un vero playmaker in campo, perché Munari ha dato i tempi di gioco ed infatti quando è uscito per infortunio, la squadra ha giocato un basket più confusionario, visto che Dron è più ‘artista’ che ‘ragioniere’.