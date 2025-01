Superguidatv.it - Ora o mai più 2025, ospiti e anticipazioni della seconda puntata del 18 gennaio

Dopo l’esordioscorsa settimana, torna in onda stasera, sabato 18, alle ore 21.30 su Raiuno, “Ora o mai più“, lo show condotto da Marco Liorni in cui ad essere protagonisti sono artisti finiti nel dimenticatoio e alla ricercaribalta. Nel corsoproseguirà la gara tra gli otto artisti abbinati ai loro coach: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf e Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.Ora o mai piùdi “Ora o mai più”. I concorrenti canteranno in coppia con i loro coach ma anche da soli per mostrare al pubblico la loro crescita artistica.