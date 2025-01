Ilgiorno.it - Operazione di pulizia. Foto-trappole in azione. E tornano i cassonetti

Non è proprio una rivoluzione, ma sicuramente un grande rinnovamento per la gestione dei rifiuti a Monza. L’amministrcomunale ha deciso di intervenire su quelle che ha identificato come le tre problematiche prioritarie: la presenza di diverse zone di abbandono rifiuti aumentando gli interventi di rimozione e ia disposizione per i cittadini (ma anche i controlli sui sacchi rossi), la manutenzione dei cestini e lo spazzamento delle strade. L’assessora all’Igiene ambientale, Viviana Guidetti, erede da Giada Turato, da ottobre, di una delle deleghe più rognose della città, in questi tre mesi ha preso le misure dei 30 e più contratti che regolano il servizio. "Con la ditta Sangalli stiamo cercando di far sì che la rimozione delle discariche e degli abbandoni sia effettuata in tempi più rapidi – dichiara l’assessora –, anche se siamo consapevoli che potrebbe non bastare.