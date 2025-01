Olio campano punta in alto col piano olivicolo regionale

Leggi su Ildenaro.it

Più ettari, più qualità, più fatturato: questo il filo conduttore della presentazione deldella regione a cura di Aprol Campania; un’iniziativa di Coldiretti Campania che ha richiamato a Campagna, in provincia di Salerno, si sottolinea in una nota, “oltre trecento soci produttori che hanno accolto l’avvio di un progetto che vuole essere una rinascita per un prodotto che vanta oltre duemila anni di storia e che ingiustamente si è trovato ai margini dell’attenzione generale”. “La grande attenzione che abbiamo ricevuto qui a Campagna è la prova che il comparto ha voglia di crescere. Dobbiamo partire proprio dagli ettari per incrementare una filiera che può diventare sempre più interessante anche dal punto di vista del fatturato” spiega il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda.