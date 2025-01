Ilrestodelcarlino.it - Olimpiadi 2036, si riaccende il sogno: patto Emilia-Romagna e Toscana

Firenze, 18 gennaio 2025 – Una sinergia che spazia dalla ricerca alle infrastrutture, da una rinnovata attenzione delle zone aspre dell’Appenino alla promozione del turismo fino alle cure riabilitative di una mobilità migliorabile. E insieme undi mutuo soccorso, quasi in modalità ’resistenza’ rossa, per medicare le ferite della scure romana sulla sanità. Ciliegina sulla torta: il ritorno di una suggestione che, lavorando pancia a terra, potrebbe forse trasformarsi in qualcosa di più concreto di un: ospitare insieme ledel. C’è un po’ tutto questo nell’abbraccio – certificato nero su bianco in piazza del Duomo a Firenze – tracon i rispettivi governatori Eugenio Giani e Michele de Pascale che hanno firmato una lettera d’intenti dalla quale scaturirà untriennale "per dare – si legge – una cornice stabile alle relazioni interregionali e per continuare e rafforzare la collaborazione attiva tra regioni confinanti”.