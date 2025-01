Ilrestodelcarlino.it - Olimpia a caccia del poker. Oggi assalto al Padova

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Torna fra le mura amiche l’Teodora, che conclude il girone d’andata affrontando, a sei giorni di distanza dalla trasferta a Mestrino, l’altra squadrana, la Annia Aduna. La gara di domenica scorsa ha visto un’sottotono imporsi per 3-1, riuscendo a piegare, solo nel finale, la squadra di casa, battagliera oltre quello che la bassa classifica poteva far pensare. Lene ’di città’ dell’Annia Aduna hanno una classifica decisamente più tranquilla, sono terze, ma sabato scorso sono state sorprese nel derby veneto dalle juniores del Conegliano, dopo che si erano portate in vantaggio 2-1. La classifica sembra sinora aver definito due favorite (Bologna e Vicenza) per la qualificazione a due dei tre posti playoff, mentre, in fondo, un quartetto composto da Forlì, Castelbellino, Mestrino e Teramo, è maggiormente in difficoltà e deve rimontare dai 5 ai 9 punti sul centroclassifica per togliersi dalla zona retrocessione.