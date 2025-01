Ogni scherzo vale solo a Carnevale

Leggi su Ildenaro.it

Un passatempo tra quelli prediletti nel secolo scorso, era una specie di gioco a chi narrava (in gergo “sparava”), la frottola più grossa, venendo creduto da quanti lo stessero ascoltando. Non finiva lì. A loro volta quegli uditori di prima fila narravano con convinzione ai loro amici quanto avevano appreso. Così facendo, la conoscenza di quella “notizia” si allargava a macchia d’olio per poi essere riportata dagli autori al proprio ruolo, quello di “balla” ben confezionata. Sempre che qualcuno non se ne fosse accorto durante il suo volare di bocca in bocca. Quanto riuscì a fare Orson Welles negli anni ’30 via radio è ormai un punto di riferimento di particolarenza di tutti i tempi, nel repertorio di quel genere di “notizie”. In Italia sta accadendo ormai da un po’ di tempo che la moda di fare, o almeno provarci, quel genere di scherzi, stia crescendo a dismisura.