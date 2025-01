Calciomercato.it - Offerta irrinunciabile per Cambiaso, Giuntoli: “Come stanno le cose”

Leggi su Calciomercato.it

Il Football director della Juventus ha risposto anche sul tesseramento di Kolo Muani prima del big match contro il MilanNon solo Ibrahimovic, prima di Juve-Milan ha parlato a ‘Dazn’ anche Cristiano. “Non siamo soddisfatti della classifica, vogliamo fare di più e meglio – ha detto il Football director bianconero poco prima il big match dell”Allianz Stadium’ che la squadra di Thiago Motta non può sbagliare – Se firmerei per giocare male e vincere oggi? La vittoria è la cosa più importante, non è l’unica cosa ma la più importante sì”.Da Kolo Muani a, parlaprima di Juve-Milan (LaPresse) – Calciomercato.itTesseramento Kolo Muani,è tranquillo: “In settimana verrà fatto”ha poi risposto sul mercato, a cominciare dalla situazione Kolo Muani.ormai noto, il PSG ha scoperto di aver raggiunto il limite di prestiti (6) e quindi ha stoppato l’operazione in attesa che venga trovata una soluzione.