Ilrestodelcarlino.it - Nuovi ingressi nelle ztl. La salassata dei pedaggi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il giro di vite sull’accesso gratuito alle ztl in centro, con il secco svuotamento della lista di chi può entrarvi che scatterà dal 1° marzo data dell’entrata in vigore del Nuovo disciplinare, suscita già apprensioni e polemiche. Apprensioni in chi perderà l’ingresso senza oneri, o si vedrà aumentare i costi, polemiche nell’opposizione che accusa la giunta di imprigionare il centro. L’ingresso diventerà gratuito solamente per i mezzi dei cosiddetti servizi collettivi, mentre tutti gli altri dovranno pagare uno con costi differenziati a seconda dell’utenza. Ad esempio un residente, domiciliato o dimorante pagherà 120 euro (dai 90 precedenti), ma se la casa ha il garage 20 euro, gli hotel e b&B 100 euro, le attività economiche 60 euro, l’ingresso diurno per attività artigianali 180 euro, l’ingresso per il solo carico e scarico per tutte le altre attività 60 euro.