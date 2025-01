Rompipallone.it - Non solo Kolo Muani: si sblocca anche Skriniar, la destinazione

Leggi su Rompipallone.it

Dopo la situazione col prestito che si va a risolvere, dopo, sipure quella che è la situazione su Milan Skriniar. “All Eyez on Kvaratskhelia” in Ligue 1, ma attenzionealle uscite importanti che sta piazzando il Paris Saint-Germain. Perché, dopo aver vistote alcune situazioni burocratiche, sulle quali ha voluto far chiarezzaCristiano Giuntoli nel corso del pre-partita di Juventus-Milan, ecco che arriva la notizia pure su Milan Skriniar.Si èta quella che è la situazione sull’ex Inter che tornerà a giocare titolare indiscusso secondo quel che si comunica nel corso di questo pomeriggio e con la possibilità del prestito che è venuta fuori dal PSG dopo la realizzazione della trattativa di, confermata da Giuntoli e che sarà ufficializzata nel corso della settimana che arriva.