Nel mondo reale le guardie inseguono i ladri

Quando sul caso Ramy cominciarono a circolare le prime tesi colpevoliste contro i Carabinieri, l'impegno di Libero fu quello di avvisare i naviganti: strumentalizzare un'indagine privilegiando una versione avrebbe intorbidito le acque della verità e avvelenato i pozzi dell'opinione pubblica. Cosa regolarmente successa, con un'escalation rapida e manifestazioni violente che si moltiplicano. I professionisti dello sfascio sono all'opera, cercano il morto, “l'incidente” perfetto per innescare il caos. Con il passare dei giorni il quadro non è più così cristallino come lo presentava il Tribunale dell'Inquisizione, una serie di video e testimonianze mostrano gli agenti fare il loro dovere, ieri «fonti della Procura» citate dalle agenzie di stampa hanno spazzato via la tesi che lo stesso inseguimento fosse contro la legge, non c'è stata «alcuna violazione di regole, protocolli o norme penali nelle modalità dell'inseguimento».