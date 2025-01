Spazionapoli.it - Napoli, sorpresa Zaccagni per gennaio: la mossa inattesa della Lazio

Leggi su Spazionapoli.it

CalciomercatoUltimissime – Interesse aper, tentativo concreto per: arriva laPer il calciomercatoultimissime arrivano sul fronte acquisti per il ruolo di esterno sinistro d’attacco. Come vi abbiamo riportato anche questa mattina, il nome in pole resta Alejandro Garnacho, ma non mancano le difficoltà nella trattativa con il Manchester United e, dunque, delle possibili alternative. Gli azzurri si stanno muovendo proprio nella direzione di un eventuale piano B, C e persino oltre.Secondo quanto riferito oggi dal Mattino, tra i nomi valutati dalper il dopo Kvaratskhelia, ieri ufficializzato dal Paris Saint Germain, ci sarebbe anche Mattia. L’alaè da anni nell’orbita dei partenopei, che già qualche estate fa, prima del suo passaggio in biancoceleste, aveva avuto dei colloqui con il suo entourage nel tentativo di portarlo in azzurro dal Verona.