Spazionapoli.it - Napoli, Conte beffato? La Juventus punta all’obiettivo azzurro per gennaio

Calcio Ultimissime –rischia la beffa per colpa della: Giuntoliad un obiettivoperPer ilcalcio ultimissime arrivano ancora sul fronte calciomercato. Si tratta del tema più caldo in queste ore, non solo in casa azzurra, nonostante manchi sempre meno al fischio d’inizio della gara contro l’Atalanta. L’addio di Kvaratskhelia ha sicuramente generato un eco importante all’interno dello spogliatoio e più in generale del club, che potrebbe muoversi in entrata aper sostituire il georgiano.Da giorni vi stiamo parlando di Alejandro Garnacho come nome in pole per vestire la maglia azzurra, ma le difficoltà nella trattativa con il Manchester United sono evidenti. Da qui il tentativo per Mattia Zaccagni, ma non solo. Il, infatti, si starebbe muovendo su più fronti per cercare di trovare il profilo giusto che possa acntare le richieste die rendere la squadra sempre più competitiva.