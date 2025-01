Laprimapagina.it - Mutui in discesa a dicembre: il calo dei tassi BCE riaccende il mercato del credito immobiliare

sui nuoviscendono al 3,10% a2024, rispetto al 3,23% di novembre e al 4,42% di2023, secondo il rapporto mensile di Abi. Anche i finanziamenti alle imprese registrano una riduzione, attestandosi al 4,53% rispetto al 5,45% di un anno fa. Fabi evidenzia l’effetto positivo delle politiche della BCE: negli ultimi sei mesi, i prestiti per l’acquisto della casa sono cresciuti di 4,4 miliardi di euro.Vantaggi per le famigliePer chi vuole contrarre un mutuo, il momento è propizio. Ipiù bassi significano rate mensili meno onerose e una maggiore accessibilità al. Inoltre, ildei costi finanziari può favorire l’acquisto della prima casa o il miglioramento delle condizioni digià esistenti tramite la surroga. Questo scenario rappresenta un’opportunità per le giovani coppie e le famiglie che cercano di stabilire una base solida per il futuro.