Moonlight Skin | la beauty routine e il trucco d’inverno per avere una pelle di luna

Tra le tendenzepiù apprezzate dell’inverno 2025 si distingue la, basata su unadelicata, ma efficace, e un make-up luminoso, chic e scintillante. Questa proposta rappresenta un’alternativa ai toni sunkissed dell’estate o una versione invernale dell’effetto perla tipico della primavera; si ispira, piuttosto, alla luce dellache si riflette su un manto di neve fresca nelle notti fredde. Il risultato finale è un viso radioso e vibrante, caratterizzato da occhi luminosi, labbra glossy e un incarnato che trasmette freschezza. Passione da star Ci sono alcune celebrità che esaltano il trend della, puntando su un incarnato luminoso e radioso. La cantante Ariana Grande, per esempio, ha spesso condiviso selfie senza, mettendo in evidenza unanaturale e luminosa a partire da unacare attenta, che esalta la luminosità naturale del viso, un elemento fondamentale per ottenere l’effetto