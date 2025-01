Mistermovie.it - Mister Movie | GF 18: Chi Sarà Eliminato? I Sondaggi Aggiornati del 18 Gennaio 2025

La tensione è alle stelle per i concorrenti del Grande Fratello 18, che si avvicina alla ventiquattresima puntata in diretta. Il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste, si prepara a una nuova eliminazione che potrebbe cambiare le dinamiche della casa.Grande Fratellodel 18Al televoto questa settimana ci sono Mbandà, Fiori, Cherubini, D’Apice, Martinez, Orlando, Grimaldi, Petrarolo e Di Palma. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare, e ionline suggeriscono che la gara per rimanere in gioco è particolarmente serrata.Secondo le ultime rilevazioni, la lotta per evitare l’eliminazione sembra focalizzarsi su due concorrenti: Petrarolo e il fisioterapista D’Apice.