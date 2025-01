Milan altro che Rashford | Conceiçao prepara il colpaccio in attacco

Leggi su Sportface.it

Il calciomercato di gennaio sta entrando nelle sue fasi più calde e ilpotrebbe essere una delle grandi protagoniste degli ultimissimi giorni di mercato.I rossoneri in queste prime settimane della sessione invernale non hanno messo a segni colpi, in attesa delle valutazioni di Sergiosull’intera rosa. Nonostante il percorso del tecnico portoghese, subentrato a Paulo Fonseca dopo-Roma, sia stato fin qui quasi perfetto, con tre vittorie, un pareggio e una Supercoppa Italiana conquistata, l’ex allenatore del Porto non è pienamente soddisfatto. A lasciare l’amaro in bocca al tecnico rossonero è stata soprattutto la prestazione della squadra in occasione del pareggio interno contro il Cagliari, in quello cheha definito il peggior primo tempo della sua carriera da allenatore.