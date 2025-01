Iltempo.it - Migranti, pronto il piano di Trump per le espulsioni di massa: quando partirà

Il freddo gelido cala sugli Stati Uniti e non risparmia Washington, dove le temperature per il 20 gennaio (il giorno della cerimonia di insediamento di Donald) sembra possano scendere fino a meno dodici gradi. Il presidente eletto, costretto a cambiare i programmi e a stabilire che il giuramento si terrà al chiuso, è peròa far partire fin da subito i programmi promessi in campagna elettorale. E così, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il repubblicano ha in programma di lanciare un grande raid sull'immigrazione a Chicago a partire da mertedì 21 gennaio. L'Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti invierà tra 100 e 200 poliziotti per portare a termine l'operazione nella città dell'Illinois. Tuttavia, una fonte a conoscenza delle intenzioni della nuova amministrazione ha detto a Reuters che l'ICE intensificherà i controlli in tutto il Paese.