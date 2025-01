Ilfoglio.it - Meno male che il falconiere della Lazio non è una donna

Scrivevo una settimana fa che il calciomercato di gennaio è una puttanata colossale, ed ecco Manchester City e Juventus darmi subito ragione: offrire 65 milioni da una parte, e chiederne 80 dall’altra, per un modesto giocatore come Cambiaso dà il senso del livello di idiozia raggiunto oggi dal calcio. Poi certo, se penso che Antony è stato pagato 100 milioni dal Manchester United, 80 per Cambiaso sono pure pochi. La parabola dell’esterno brasiliano ex Ajax ha toccato il fondo giovedì sera durante la partita contro il Southampton: sotto uno a zero e più confuso di un astemio in enoteca, lo United attaccava per provare a pareggiare aggrappandosi ai suoi esterni Garnacho e Diallo. L’argentino con le mutande di CR7 e un enorme succhiotto sul collo a un certo punto ha messo in mezzo un pallone più invitante di una pinta di Guinness sul bancone del pub, peccato che a doverlo spingere in rete ci fosse appunto Antony, che a due metri dalla porta vuota è riuscito a sbagliare un gol che avrebbe segnato persino mia sorella Kate con i tacchi.